A lo largo de las contiendas electorales, en gran medida como fruto de una exitosa campaña, es usual que las diferentes fuerzas en pugna incrementen su caudal de votos. En definitiva, una de las funciones primordiales de las campañas es precisamente esa: persuadir al electorado. Sin embargo, lo que no resulta frecuente es que un candidato pierda una masa considerable de votos, sobre todo luego de una exitosa elección primaria. Cabe remarcar que, si bien no es usual, esto no significa que no ocurra. Si algo caracteriza la opinión pública es su dinamismo y constante cambio.