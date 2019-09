"La elección no sucedió", dijo este jueves Macri, quien montado en una montaña rusa emocional retomó el modo candidato alentando a "dar pelea". Aferrado a un hilito de ilusión milita por el balotaje. Argumenta que las medidas de Hernán Lacunza solo se justifican para la emergencia. No hay manera de salir a buscar votos si la cancha no está ordenada. Hay que meter en caja la macro, sostienen los más equilibrados del oficialismo. Lo suyo es un día a día.