Hay Ricardito, Ricardito, te podría contar tantas cosas del gobierno de tu padre en el que como yo estuve no te vi, pero claro yo estaba del lado de afuera, del lado del pueblo que apoyaba a Raúl y no pongo el apellido porque sé muy bien que tenes los derechos de autor pero tu padre fue de todos y será de todos toda la vida, no así como vos y vos me entendés.