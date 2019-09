"No hay dudas de que el gobierno de Lugo no ejecutará la reforma agraria prometida al pueblo paraguayo.

Esta situación exige que el propio pueblo tome la tierra en sus manos y realice la reforma agraria desde abajo: los obreros, los estudiantes, los sin techos y demás sectores sociales populares deben acompañar al campesinado en esta tarea.

Para vencer la resistencia de unos pocos ricachones prepotentes, debe hacerse un uso intensivo de la violencia en la lucha popular.

El EPP está convencido de que el campesinado debe proceder a la ocupación masiva de la gran propiedad terrateniente y que los ocupantes deben ir armados con lo que sea: escopetas, revólveres, fusiles, machetes, hondas o piedras.

Asimismo, recomienda no llevar mujeres embarazadas ni niños a los combates por la tierra y la libertad.

El asesinato de cualquier luchador social no quedará impune.

El EPP tomará represalias contra los asesinos, sus instituciones o encubridores.

Un cordial saludo y fraternal abrazo a nuestro comandante en jefe Alcides Oviedo y demás camaradas presos. ¡A luchar por la liberación popular!. ¡Viva el EPP!".