Pero, ¿es factible imaginar que, como en el 73/76, la nueva coalición oscile entre dos populismos, derecha e izquierda, y tras un primer fracaso del corporativismo albertista irrumpa un camporismo expropiador y radicalizado, o necesariamente un primer fracaso arrastraría a toda la coalición peronista? El futuro no se puede predecir. Lo más que se puede hacer es prever que si se aplican recetas parecidas ante situaciones relativamente similares se provocarán los mismos resultados. Siguiendo esta línea es posible decir que ya sea mediante un único experimento fallido, o bien mediante un fracaso binario, la nueva coalición peronista terminaría más temprano que tarde chocando contra la realidad e implosionando la economía. Por eso, es necesario comenzar ya a dar la batalla cultural que el macrismo se negó a librar en estos cuatro años: la única explicación de nuestras crisis recurrentes es que los argentinos vivimos por arriba de nuestras posibilidades, gastamos más de lo que producimos. No hay dólares porque no exportamos lo suficiente. Ningún gobierno podrá hacer nada mientras los argentinos no cambiemos ese chip populista de nuestro imaginario. A lo más, podrá haber entusiasmos coyunturales, como el de Menem con dólares que ingresaban por la venta de empresas privatizadas, o el de Kirchner con dólares que provenían de un precio excepcional de la soja. No cambiar es como querer adelgazar sin hacer dieta ni ejercicio. Acecha un futuro muy probablemente tormentoso, pero podemos verlo como una oportunidad de despertarnos de nuestra borrachera populista. Habrá vida después de un eventual gobierno de los Fernández. Los republicanos y liberales tenemos que empezar hoy la tarea pedagógica para que, cuando toque gobernar, estén dadas las condiciones sociológicas. El inevitable fracaso del nuevo populismo será el mejor insumo explicativo.