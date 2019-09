The Associated Press le preguntó al FMI si asume algún grado de responsabilidad por la ventaja de 15 puntos que el candidato de izquierda, Alberto Fernández, obtuvo por sobre Macri -de extracción conservadora- en las elecciones primarias de agosto. El resultado convirtió al candidato populista en el gran favorito para las elecciones generales del 27 de octubre y a la vez generó pánico en unos mercados financieros temerosos de un retorno a las políticas intervencionistas implementadas durante la gestión de la compañera de fórmula del líder en las encuestas, la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, quien precedió a Macri.