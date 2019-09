El socio mayoritario de Cambiemos, la UCR, cree que las medidas tomadas por el Ejecutivo eran necesarias pero debieron haberse implementado con anterioridad. Y rescatan el inicio de las renegociaciones con el FMI. Por las conversaciones que vienen realizando con los bloques del Congreso, le atribuyen una pequeña posibilidad de tratamiento al proyecto de ley de reestructuración de los vencimientos de la deuda. De concretarse, se convertiría tal vez en un consenso pre-27/10, imprescindible para pacificar el tembladeral político y económico. Una alta fuente del radicalismo me reconoció que el resultado electoral ya está definido, no obstante tratarán de acopiar la mayor cantidad de legisladores para fortalecer su futuro rol de oposición. No son pocas las fuentes radicales consultadas que esperan con ansiedad la finalización del mes de octubre para solicitar formalmente un replanteo del rol del radicalismo de cara a la Argentina 2020. Un interlocutor, avezado batallador en crisis políticas, me confesó: "No sé si todo esto va a alcanzar, sólo sé que de aquí a octubre viviremos el día a día".