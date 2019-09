No hay patria sin patriotas. Tampoco los kirchneristas son joyas para construir una nueva sociedad. Macri es el peor de todos por lejos. Pedimos prestado para que los que no generan riqueza sino que roban la ajena, para las privatizadas de los parientes y amigos de Macri, para que esos se lleven el sudor de los humildes y multipliquen la miseria de los asalariados y desocupados. La codicia suplantó al talento, los negocios ocupan el lugar de la política y ya casi nadie se hace cargo de la esperanza colectiva. Macri y Carrió asustan con que los demás son peores; no saben qué es la necesidad, creen que la miseria se cura con "las instituciones". Les toca el triste final que supieron construir. Y no hay nada más patético que la desnudez de la mediocridad en la derrota.