"Alberto Fernández no es Scioli", aporta Pepe, el hermano del ex candidato, también elegido en su momento por CFK. "Son totalmente diferentes", asegura José Scioli, quien otorga un crédito fuerte a la idea de que CFK se correrá de escena dejando paso a una unificación del peronismo en torno a sus figuradas más moderadas. Una hipótesis que no parecen estar tomando como válida los que mueven las fichas de las finanzas.