Conviene entonces retomar un concepto histórico clave de la teoría de la comunicación para focalizar con mayor precisión el escenario sobre el cual se desarrolla el devenir político. En 1963 el pensador norteamericano Bernard Cohen publicó el texto The press and the foreign policy, en el que incluyó una tesis que fue la columna vertebral de la famosa teoría de la agenda setting perfeccionada años después: "Los medios frecuentemente no tienen éxito al decirle a la gente qué es lo que tiene que pensar, pero tienen un éxito asombroso al decirle sobre qué tiene que pensar".