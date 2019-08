La benevolencia con la que los albertistas han recogido el decreto, cuando no el apoyo directo, es un monumento a la inconsistencia. Apenas un día antes de este decreto macrista que disfraza la declaración del default, Alberto Fernández había fustigado al FMI y al Gobierno por haber financiado la fuga de divisas de Argentina en lugar de proteger las reservas para pagar la deuda pública. Pues bien, el decreto en cuestión hace exactamente lo que denunciaba Fernández antes: declara una postergación del pago de deuda con el propósito de usar las reservas internacionales para habilitar esa fuga. Es lo que se desprende, sin mediar equívocos, del objetivo de asegurar la "estabilidad cambiaria". Se trata de un compromiso a ofrecer divisas hasta que las velas no ardan. Con esta penosa promesa, el Gobierno pretende disuadir a los tenedores de depósitos bancarios a que no los conviertan en dólares. Lejos de "desarmar" la principal bomba financiera, las Leliq, se atornillan a ella como si fuera la última tabla de salvación a su disposición. En poco tiempo comprobarán que tiene más agujeros que el queso.