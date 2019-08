Esta situación ofrece a la vuelta de la esquina una serie de excusas y limitaciones de las que un sector importante de la población se aferra para no asumir una responsabilidad social preponderante. Una mirada renovadora y altamente necesaria sería hablar de que la Argentina tiene un 68% de la población que no vive en la urgencia extrema y un 53.2% de niños que podrían ser instruidos bajo los valores esenciales de la solidaridad y la igualdad. Coincidimos todos en que las cifras no se arriman ni por asomo al ideal, pero también está claro que hay otro estrato poblacional que podría reflexionar y asumir el rol de agentes de cambio.