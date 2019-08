Alberto Fernández también tomaría las riendas de una Argentina con difícil acceso al crédito, debido a una combinación de sobreendeudamiento y falta de confianza en su coalición política. Los inversores tienen buenas razones para preocuparse. Máximo Kirchner, hijo de los Kirchner y jefe de la organización política La Cámpora, declaró recientemente que el país debería no pagar el préstamo del FMI. Luego, un asesor económico cercano a Alberto Fernández dijo que no habría ninguna renegociación de la deuda. La posición de Alberto Fernández es que el país está "prácticamente en incumplimiento" (default) y está dispuesto a renegociar la deuda. Esta falta de coordinación no es un buen augurio para el acceso de Argentina a los mercados bajo la presidencia de Alberto Fernández.