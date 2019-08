El gran tucumano también nos enseñaba cuando hablaba de las elecciones y sus condiciones: "El sistema electoral es la llave del gobierno representativo. Elegir es discernir y deliberar. La ignorancia no discierne, busca un tribuno y toma un tirano. La miseria no delibera, se vende. Alejar el sufragio de manos de la ignorancia y de la indigencia, es asegurar la pureza y acierto de su ejercicio". Aquí su pensamiento vuela no sólo en señalar la necesidad del sufragio como legitimación de sus representantes, sino también la indispensable responsabilidad del Estado en proveer de formación y educación al pueblo, para generar así un ciudadano pleno de derechos, con juicio, valores propios y lucidez, para no ser víctima de demagogos o autoritarios disfrazados de demócratas.