La decisión de reestructurar unilateralmente algunas Letras (Lecap, Letes, Lecer y Lelink) básicamente indica quiénes serían los "perdedores" de las medidas. La reestructuración de plazos se dará solo en los tenedores institucionales, tales como los bancos o compañías de seguros. No obstante, el porcentaje de la deuda total nominada en estos instrumentos en manos de inversores institucionales no supera el 0.84%, de forma que la reestructuración "compulsiva" no alcanza siquiera al 1%, reduciendo el impacto real sobre la deuda, pero también sin generar un riesgo reputacional para la Argentina que pudiera complicar futuras negociaciones.