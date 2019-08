– Dado que los directivos escolares son piezas fundamentales para la mejora de la calidad educativa, se requieren políticas específicas dirigidas a desarrollar la función directiva como parte de las políticas de mejora escolar. Las políticas de profesionalización directiva no se agotan en programas de formación sino que incluyen además los procesos de reclutamiento, selección, evaluación y el diseño de una verdadera carrera profesional. No se trata sólo de asegurar competencias técnicas sino transformarla en una carrera atractiva. Esas políticas deben estar basadas en evidencia y suficientemente contextualizadas. Es decir que no resulta apropiado ni seguir desconociendo la importancia del factor director, ni reducirlo a un problema de capacitación, ni lanzar políticas "a ciegas".