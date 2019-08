En las horas posteriores a los comicios vimos cómo reaccionaron los mercados: caída de las acciones y de los títulos públicos, y aumento del dólar. Esto indica que el mundo no confía para nada en el kirchnerismo. Lo conoce bien. No se trata de cuestiones financieras ajenas a la vida cotidiana de los argentinos. Al contrario, sin inversiones no habrá aumento de la producción y no se crearán empleos. Todos hemos de perder, en especial los más necesitados.