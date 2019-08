Hay un vacío de poder y es un poco perverso ese doble juego del kirchnerismo. Porque te dicen: 'En el Fondo me dicen que hay un vacío de poder tremendo, que se cae todo. Y por el otro lado sale Alberto, on the record, con el micrófono prendido y dice: 'no, está todo bien, yo solamente soy un candidato'. Me parece un juego muy 'perversito' esto de desgastar al Gobierno re contra desgastado que no hace falta que lo sigan degastando y, cuando se prende el micrófono, hacerte el estadista.