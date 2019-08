Es interesante observar que en la Argentina está ocurriendo lo que plantea John Keane en su último libro Vida y muerte de la democracia en cuanto a que los ciudadanos que apoyan a un sector lo hacen rechazando a la oposición y no identificándose con las propuestas y plataformas a las que adhieren. Es decir, "en épocas de fragmentación política, de indefinición ideológica, del pragmatismo a ultranza, lo que parece definir más una identidad partidista es contra qué o quiénes me opongo, no a favor de qué me movilizo". Como consecuencia, las estrategias se dirigen a resaltar los defectos y debilidades del otro, más que las virtudes propias.