Por su parte, el Frente para Todos surgió y se organizó tres meses antes de las PASO. Y con esa rapidez congregó a muy distintos y muy heterogéneos grupos de militantes. Cristina Fernández, procesada en varios juicios, y no Alberto Fernández fue quien bajó línea con habilidad y reconocida "experiencia política". Creó un nuevo discurso que Fernández –su enemigo hasta hacía un año y medio– puso en práctica. Su ex jefe de gabinete no es un recién llegado, ha pasado por distintas instancias de gestión parlamentaria y de gobierno. En sus declaraciones asomó una postura crítica del PRO, trató de seducir a los inversores y mostró un nuevo rostro para el cristinismo. El tiempo dirá si actuaron con sinceridad o sólo con propósito electoral.