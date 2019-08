Es cierto también que llegaban otros efectivos; no se encontraba solo. Pero todo eso lo sabemos ahora. Insisto: hay que estar en situación, tomar decisiones veloces y fundamentalmente estar allí en respuesta a un llamado de emergencia. Claro está que en eso consiste esta tarea, por ello el Estado debe poner mucho énfasis en la formación, capacitación y contención de sus fuerzas de seguridad, proveerla de elementos persuasivos tales como el gas pimienta, la pistola eléctrica, etc, pero también trabajar fuertemente con equipos psicológicos que se aboquen no solo en la selección adecuada del personal sino además en profundizar estrategias cognitivas para la toma de decisiones asertivas especialmente en momentos de peligro y/o sumo estrés.