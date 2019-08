De las tantas charlas que mantuve con algunas de las personas que estuvieron en la marcha, recuerdo una en particular queriendo darme ánimo y a la vez mostrar su determinación. Este muchacho se me acercó y me arengó: "Ahora hay que ir para adelante, hay que pelearla igual, total ya no tenemos nada que perder". Y me dejó pensando. No pudimos extendernos mucho porque preferí no encerrarme en una única conversación, necesitaba ver y escuchar a toda esa gente que llegaba y llegaba sin pausa.