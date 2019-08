Y a los 15 minutos de haber ingresado al balcón, pidió que lo esperaran para ver si era posible que pudiera hablar. No había equipo de sonido ni forma técnica de que abajo pudieran escucharlo, así que se decidió que hablara para las redes sociales, con la plaza detrás. Lo hizo no una, sino dos veces, emocionado por una experiencia para que la que no se había preparado pero que escenificó lo que muchos no creían posible, a saber, que Macri no se rinde.