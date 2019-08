Una segunda convicción es la de que, si ser presidente o ser gobierno es un trabajo, no es un trabajo que pueda hacer nadie solo. No hay balas de plata ni sabiduría divina. El presidente es un líder de un equipo de trabajo, y los problemas que tiene Argentina se resuelven trabajando y en equipo. El equipo, además, no es el de gobierno: es el de todos los argentinos. Cómo se relaciona un presidente y un gobierno con los que no piensan como él es, en estas convicciones, fundamental.