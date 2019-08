Está claro que querer no siempre es poder. Como apuntaba Nicolás Maquiavelo en su célebre El Príncipe hace más de 500 años, "la fortuna (el azar) es árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero también ella nos deja gobernar la otra mitad". Para el pensador florentino la virtud es la capacidad que le permite al gobernante dominar los acontecimientos para conducirlos hacia un fin deseado. Lo cierto es que ni la fortuna ni la virtud parecen acompañar al gobierno en esta etapa. Los profundos desajustes en materia económica, muchos casos provocados por "errores no forzados" impidieron que el gabinete de Macri pudiese mostrar algún logro en la etapa final de la campaña hacia las PASO. La suerte de la economía global tampoco ayudó. Sumado a ello, los votantes argentinos parecieron priorizar la economía sobre otras variables como la corrupción. En definitiva, la dinámica electoral parece haber pesado más en la balanza de la economía (inflación, dólar, salarios, etc.) que en otra materia.