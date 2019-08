No es la primera deserción provocada por el alto nivel de virulencia que, en ocasiones, alcanza Twitter por cuestiones políticas. Lo novedoso de la despedida publicada por el escritor es el enojo que manifiesta con la plataforma virtual: "Twitter es el nuevo coliseo romano…" "Twitter es el barro del barro…" "Twitter es la degradación de la existencia…" "Twitter es la herramienta dilecta de la grieta…" "Twitter es la advocación del fanatismo que no tiene otra bandera más que la del fanatismo. Mea culpa", dice. La otra curiosidad es que su "mea culpa" no hace ninguna referencia a su generoso aporte a la degradación del debate político en el país. Andahazi se acomoda al chiste del fanático que sugiere matar a todos los fanáticos. Su falta de autocrítica es la que lo lleva a enojarse con la herramienta y no con la mano que la empuña.