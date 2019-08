¡Resulta increíble que con los antecedentes de las consultoras, hombres de la política y de los negocios decidan su futuro a través de ellas! El Presidente no tuvo vasos comunicantes con la realidad. En su equipo nadie le planteó lo que es para una persona dejar de alquilar y pasar a vivir en una villa. Nadie le planteó al Presidente lo que significa no tener un peso en el bolsillo porque se perdió el empleo, se consumió la indemnización y hay hambre. Nadie le habló de la indignación que sienten un hombre y una mujer de bien al ir a buscar alimentos o medicamentos para sus hijos y no poder comprarlos. Tremendo error del Presidente al no valerse de la realidad. Es verdad que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, puso planes en el territorio como nadie. Pero también es cierto que eso tiene un límite, insisto, el de la dignidad de las personas. La Argentina, a pesar de generaciones de desempleados y planeros, estos todavía conservan en su ADN la idea del trabajo, de la superación, del ascenso social. El error que aparejaron los banquinazos terminó con un Presidente echando mano a políticas en las que no cree. Distantes del FMI y de los mercados, y con la entendible renuncia de su ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, reemplazado por Hernán Lacunza. El último error del Presidente fue mostrar su desnudez. La desnudez de un Presidente carente de un traje mínimo de política. Sin una dosis de templanza. Temperantia, así define el latín a una persona que reacciona de manera equilibrada ante la realidad. Mauricio Macri no lo hizo. Reaccionó ante el resultado adverso igual que los mercados: desbocándose. Sin medir que su destemplanza ocasionó el empobrecimiento de los argentinos en un 25% más.