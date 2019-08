El gobierno tiene dos graves problemas, no logra solucionar la crisis cambiaria, que por ahora no se transformó en crisis financiera, y no tiene un plan económico que genere confianza. Dicho de otra manera, la crisis cambiaria y de credibilidad que hoy tienen es consecuencia de no tener un plan económico. Por más que sus ministros digan que lo tienen, la realidad es que no. No creen en un plan económico integral.