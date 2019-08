Del otro lado del espectro de la polarización, la sensación es que Juntos por el Cambio no pudo sumar a aquellos quienes sentían aversión por la ex Presidente, sino que apenas se contentó con un caudal similar al que Cambiemos mantuvo desde 2015: un 30% identificado emocionalmente con Macri, el espacio político o alguno de sus referentes como Horacio Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal. Dicho de otra forma, la prédica en torno a la revitalización de la esperanza y la recuperación de las expectativas de futuro frente al "pasado" que amenazaba con volver, sólo fuer capaz de fidelizar el "voto duro" del espacio y no de interpelar a los electores afectados por la difícil situación económica que atraviesa el país.