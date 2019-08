Desde una perspectiva cristiana, en ese "nosotros" son primordiales los pobres y necesitados, próximos o prójimos. Para amarlos, asistirlos y acompañarlos a salir de la pobreza. Los bienes fueron creados por Dios para ser disfrutados por todos y no por unos pocos. Y cuando vemos que el 29,2% de argentinos y argentinas pobres de 2015 -una cifra muy grave que hablaba de un problema estructural irresuelto -es del 33,6% en 2018, y hoy, tras la corrida cambiaria, ronda el 50% caemos en la cuenta que estamos ante situación dramática. Pero también que su causa no es otra que el desamor de los gobernantes por una parte del pueblo como totalidad. Y dijo San Agustín: "Si no amas la parte, estás partido; si no estás en todo el cuerpo, no estás en la cabeza".