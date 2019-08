No se trata de construir un modelo económico o político. Lo que necesitamos es construir un modelo social. Un modelo de sociedad con valores que no se negocien. Con políticas y acuerdos que no entren en ninguna campaña. Con el compromiso de continuar aquello que está bien, y no empezar siempre todo de cero. Un proyecto social que se transforme en un contrato y un pacto sagrado de las cosas que no se negocian. Tener el Valor, para sentarnos sobre una base de Valores. Después el proyecto económico o político será una herramienta. Pero no el objetivo. No nos merecemos seguir viviendo en el desierto.