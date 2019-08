"No es tiempo de replegarse", dicen los que disponen de madurez política en su entorno. Son los que piensan que la fortaleza de Macri es directamente proporcional a la estabilidad económica, que está obligado a retomar activamente el ejercicio del poder en un escenario en extremo difícil para garantizar que los datos no se descontrolen. Creen que ceder ante una "transición" sería letal, no solo para la gobernabilidad sino, muy especialmente, para la economía. No se trata solo de llegar a noviembre.