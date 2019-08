Algunos cronistas me preguntaban cómo me cayó la visita, habida cuenta de mis públicos contrapuntos con el Unicornio. La verdad, tengo sensaciones encontradas. Por un lado me parece bien: el Presidente de la Argentina tiene que derribar el relato neoliberal y explicarle a la sociedad que él no es el Señor Oscuro, que no hay ninguna Bruja Malvada y que nosotros no somos Sanguijuelas. Por otro lado, me preocupa que nos seduzca el relato neoliberal y nuestro campo político caiga en la trampa de hablarle a los héroes mitológicos del mercado y no a la gente común, de carne y hueso.