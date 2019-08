Recuerdo haber leído hace mucho tiempo que la situación geográfica puede ser la última causa. El argentino se siente más europeo que americano, es decir, desplazado, "en el culo del mundo", cuando por raza, cultura y riqueza deberían estar en Europa, la cuna de la civilización occidental. Un poco cogido por los pelos, pero que existe una diferencia entre el potencial de Argentina y su realidad salta a la vista, Y no solo con los países punteros, sino con la Argentina de cuando el peso se cotizaba a la par del dólar y las crisis se solucionaban «con una buena cosecha», como oí decir hace medio siglo a un diplomático argentino en una de ellas. Y, en efecto, la solucionaron. Pero el mundo ya no funciona así. Hay exceso de cereales, y de carne. Sin que Argentina se haya procurado otras fuentes de riqueza. El peronismo no hizo más que alentar ese descuido, al hacer creer a los argentinos que eran ricos por naturaleza, que solo hacía falta repartir la riqueza. Perón fue un Duce que duró demasiado, y lo peor es que aún dura, cuando el mundo ha cambiado completamente y Europa ya no es su ombligo, ni Francia, Inglaterra, Alemania, Italia son lo que eran. Pero todo apunta a que los argentinos no se han enterado y piden otra Evita.