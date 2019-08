A pesar de que insistí varias veces de que no era un pronóstico sino un escenario probable, mi exposición fue interrumpida y rechazada en varias oportunidades, con el pretexto de que la gran mayoría de los medios de comunicación, periodistas, analistas y encuestas, y el mercado y el gobierno, vaticinaban un cuasi empate en las PASO y la victoria de Macri en la elección general, como lo había destacado previamente mi distinguido colega, y que por lo tanto no era posible que todos estén equivocados. "No será tu postura ideológica", me increpó uno del público apelando a la "grieta" para deslegitimar mi análisis.