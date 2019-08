El domingo no hubo voto basculante, ni voto castigo, ni voto miedo. Hubo voto esperanza. No obstante lo económico ocupó un rol predominante. Esto responsabiliza a Alberto Fernández. A partir de ahora debe explicar hacia dónde irá el país que –todo indica-, conducirá a partir de diciembre. En el cierre de campaña en Rosario habló sobre su convicción de priorizar la producción a la especulación; y anteponer en sus políticas a los jubilados y a la educación. Dijo que en el primer semestre los resultados comenzarían a visibilizarse. El proyecto de recuperación productivo no es algo que el peronismo ignore. Argentina no es viable con el 40% de sus ciudadanos pobres y empobrecidos. Sé que Daniel Arroyo y su equipo tienen el plan listo para aplicarlo el mismo 10 de diciembre si son gobierno.