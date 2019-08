No fueron elecciones competitivas desde el punto de vista intrapartidario, dado que todos los partidos llevaron una sola boleta. Lo fueron, en cambio, interpartidariamente. A su vez, tal como se preveía antes de los comicios, se anunciaba una alta polarización para la elección general. Así se observa que 81,90% de los votantes repartieron sus preferencias entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Se esperaba una menor diferencia entre ambos, donde Kicillof-Magario se encontrase a no más de diez puntos del segundo. Una distancia de 16,78 puntos porcentuales a su favor no fue prevista en ninguna encuesta publicada. Por lo tanto, la diferencia entre ambas coaliciones da escaso margen al oficialismo provincial para revertir el resultado.