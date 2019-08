No es que la política económica de Cambiemos o el modo de ejercer el poder (de paso: no va a haber ni un cambio de gabinete) generan zozobra e inestabilidad. Es que la gente vota distinto a lo que al presidente le parece es anti institucional y desestabilizador. "Hay que escuchar más", dijo la gobernadora Vidal unos minutos antes. Se ve que Macri no opina ni parecido a ella. En esto y en tantas cosas.