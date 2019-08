En mitad del camino nos suceden cosas que nos distraen. Cosas pequeñas, cosas grandes, cosas que no estaban en la agenda, que no tenían porqué pasar, cosas que tienen que ver con nuestras limitaciones, miedos y frustraciones, o cosas que ni siquiera tienen que ver con nosotros. Y mientras luchamos esas batallas coyunturales que a veces no valen el esfuerzo, la angustia ni el tiempo, se empieza a olvidar el sueño, el ideal. Por eso, el sueño debe ser enorme. Para no perderlo jamás de vista.