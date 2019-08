Hubo un tiempo donde alguien propuso "periodismo militante" y lo criticamos muchos, demasiados de los que hoy participan de dicha visión de la realidad. Fanáticos, de ambos bandos, describiendo e instalando el mal sobre el otro, enemigo, nunca adversario. No vamos a elecciones, pareciera ser más una convocatoria a la guerra. Y el sueño no es ganar una elección, es eliminar al otro; populistas contra neoliberales, décadas sembrando pobreza y miseria, en nombre de supuestas ideologías que no van más allá de una despiadada confrontación de intereses. Y el surgimiento de una pretendida intelectualidad rentada apoyando con sus novedosas teorías el desarrollo de la injusticia social.