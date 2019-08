Sin embargo, en 2015 no sólo aparecieron los competidores internos, sino que también Alicia Kirchner sacó menos votos que Eduardo Costa, su principal contrincante y actual candidato por Nueva Santa Cruz. No obstante, esto no implicó la derrota electoral, dado el mecanismo de la ley de lemas. Pero, por primera vez, un candidato del FpV obtuvo menor caudal de votos que su principal oponente.