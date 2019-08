Puesto el votante frente a la boleta completa Macri hunde a Vidal y CFK levanta a Kicillof. No haber tomado la decisión de desdoblar fue un acto de extrema lealtad y generosidad política. Macri que devolvió gentilezas con un "no se pierdan a María Eugenia Vidal" no parece haberlo olvidado. Terminaron los dos llorando abrazados.