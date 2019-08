Si no damos ahora un mensaje claro del rumbo que queremos tomar, nunca nos van a tomar en serio. Y no hablo ahora como candidata. Hablo como ciudadana. Las elecciones son un proceso y si de algo sirven estas PASO es para marcar el rumbo. Y podemos cortar boleta y votar a quien queramos, al cargo que queramos. Es el primer gesto del ciudadano de expresarse con libertad. No decidimos ahora si es Macri o Cristina. Eso va a ser recién en el ballotage. Ahora decimos nosotros cuáles son las prioridades. Si hay que decidir entre Macri o Cristina, eso va a ser recién en una segunda vuelta. Estas PASO votamos por las dos vidas.