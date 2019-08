En esta extraña Argentina quien gane en octubre debiera decir qué va hacer con los aproximadamente miles de millones de deuda externa. El presidente Macri tiene un ministro de Hacienda intervenido por el FMI. No puede generar políticas autónomas. Es más, le está recordando que debe su gobierno realizar la reforma laboral y previsional. Alberto Fernández, de ser presidente, ¿tendrá también a su ministro intervenido? ¿El alto endeudamiento permite políticas diferentes a las que se están aplicando?

En esta extraña Argentina el sábado pasado en la inauguración oficial de la muestra en La Rural de Palermo ocurrió un hecho de una gravedad no reflejada en su magnitud. Falló nuevamente la seguridad del Presidente. Sobre su cabeza en un momento determinado se desplegó un cartel de Greenpeace. Pudo haber sido de la misma manera, activado otro elemento atentatorio. Argentina está desnuda. Está doliente, crujiente y empobrecida. Argentina llora y parece ya no esperar. Votar sin esperanzas es tan triste como vivir sin derechos.