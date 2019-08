En su Acordada N° 25 del año 2013 la Corte Suprema no reconoció como autoridad de aplicación a la Oficina Anticorrupción, dispuso la publicación de las declaraciones juradas patrimoniales en su propio sitio web, sin replicarlas en el sitio de dicha OA. El aspecto aún más polémico es que los formularios diseñados para las declaraciones juradas no alcanzan a completar el contenido exigido por la Ley de Ética Pública. Además, según dijimos, dicha información, que debe ser pública y que permite detectar posibles incompatibilidades administrativas o conflicto de intereses derivados de empleos previos, participaciones accionarias o cargos societarios anteriores a su designación judicial, o el detalle sobre la participación propia o de parientes cercanos en sociedades actuales o precedentes, de las que pueda surgir una incompatibilidad ética, alcance o no a configurar el tipo técnico-procesal de una causal de excusación a la hora de juzgar.