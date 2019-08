Al escuchar el discurso del presidente de la institución quedé impactado. Narró detalladamente la sistemática estigmatización, discriminación y rechazo que tuvo su pueblo a través de los siglos, en cada frontera. Exiliados de su tierra de origen en Asia Menor, los gitanos se transformaron en un pueblo vagabundo por el mundo. Jorge relataba: "No somos nómades, nos hicieron nómades". Los gitanos intentaban instalarse en cada lugar donde comenzaban a residir. Cuando lo hacían, los moradores locales no podían tolerar que quisieran sostener su propia cultura sin diluirse y asimilarse en las costumbres locales a cambio de ser ciudadanos. Y si acaso finalmente lo hacían, eran mirados con recelo y olor a traición. Entonces llegaban otra vez la persecución, el desarraigo y la expulsión. O la matanza, las violaciones y la muerte. Así fue en España. Así fue en Portugal. Así en cada rincón de Europa. Cuando llegó el nazismo, las leyes raciales y de pureza étnica, declararon la imposibilidad de vivir con el diferente. Fueron llevados como ganado a Auschwitz, a la tortura, la anonimia, la degradación y a los hornos. Mientras el hombre contaba su historia, yo sólo me preguntaba a mí mismo de qué pueblo estaba hablando. Era exactamente el mismo relato del pueblo judío errante, exiliado y asesinado. Sólo cambiaban algunas fechas aquí y allá. De pronto un video con fotos del campo y del horror en blanco y negro, con los chicos vestidos a rayas, las imágenes del hambre, la desnudez de la vergüenza, las cabezas calvas y los brazos tatuados robando identidades y nombres, las barracas y los hornos. De fondo la melodía de chicos cantando en romaní, una canción acerca de Auschwitz. No había diferencias. Era exactamente el mismo video que durante años vi en nuestras propias conmemoraciones por los 6 millones de judíos asesinados. La tercera parte de mi pueblo. 80 años después no se logró aún recuperar la cantidad de judíos que existía previo a la guerra. No había forma de diferenciar en las imágenes si eran gitanos, judíos, cristianos, creyentes o ateos.