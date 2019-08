Ninguno de los dos da para tanto. Hay un exceso de pasión con carencia de razón, reducido todo a dos hinchadas de fútbol que defienden sus banderas con más fuerza cuando sus equipos muestran error, extravío y debilidad. Ese genial grito del burrero "vamos todavía" implica que van perdiendo la contienda pero no la esperanza. Y en eso andamos, optando entre dos fracasos con la pasión de los que asumen la agonía de la ilusión. Voté a Macri, hable muchas veces con él, jamás lo volvería a votar. Cando el interés bancario destruye el mismo sistema productivo, cuando la deuda acompaña el crecimiento de la inflación y la pobreza, cuando esto sucede no hay justificación en herencias ni errores sino explicitación ideológica de aquellos que defienden los intereses de las empresas en contra del indefenso ciudadano. Y no me vengan con el cuento del "populismo". Terminaron haciendo lo mismo de siempre: defendiendo a los intermediarios contra los productores y a los grandes contra los chicos. Ideología de ricos improductivos. Un capitalismo serio exige una burguesía industrial. Cuando ella tiene vigencia hay nación, cuando se imponen los intermediarios buscando importar y desproteger, se termina ocupando el triste lugar de colonia, y entonces sobran varios millones de habitantes.