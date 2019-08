En el caso de la candidata del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, su rol aún es incierto. Por un lado, cabe recordar que fue quien eligió en solitario al candidato a presidir la república. Por el otro, es quien le asegura a Alberto Fernández un piso electoral en torno al 30%. Sin embargo, la paradoja es que al mismo tiempo que garantiza dicho piso, no se puede desligar de su techo, el cual oscila los 40 puntos, y que el ex jefe de gabinete aspiraba a perforar con una impronta de moderación y aperturismo. Por cierto, una estrategia que hasta el momento no ha logrado llevar a cabo en sus intervenciones públicas.