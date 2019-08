Cristina Fernández se ve como víctima de lo que no ocurrió. Posee un espíritu revanchista por una injuria que no sufrió. Pero no se trata solo de un estado mental. Esa es la narrativa con la que, durante 12 años, el kirchnerismo ha justificado vulnerar derechos, demoler dignidades y ultrajar oponentes, es decir, escrachar a todo aquel que disintió con ellos.