Vidal sigue abajo en los números de las encuestas, pero los suyos hablan de un escenario mucho más favorable que unas pocas semanas atrás. No compran el optimismo de las consultoras que la ubican solo dos puntos abajo, sino que piensan que aún con cuatro tienen todo dado para llegar bien a octubre. No es resignación sino realismo. Tampoco creen poder aspirar a un corte de boletas por encima de los 6 puntos como ocurrió en octubre de 2015, pero no descartan en entre el 2% y el 3% de los votantes bonaerenses peguen un tijeretazo en la papeleta electoral.